مفاجأة.. رمضان صبحي يتصل بالأهلي للتهنئة ببرونزية العالم

الجمعة، 12-02-2021
10:16 ص
محمود أبوسعد
لا يخفى على أحد كم الغضب الأهلاوي الجماهيري والرسمي على رمضان صبحي لاعب بيراميدز
الحالي، بعد خروجه بشكل غير لائق من القلعة الحمراء، حتى أصبح الهجوم على رمضونا
هو الهدف الأول لمشجعي المارد الأحمر في كل ظهور لقائد المنتخب الأوليمبي.
لمن أمس حدثت مفاجأة من العيار الثقيل،
حيث كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، " اللاعب حرص على متابعة المباراة وكان
يساند النادي الأهلي خلال المباراة".
وأضاف
المصدر: "رمضان صبحي يشعر بالندم على قرار رحيله عن صفوف النادي الأهلي".
وتابع المصدر حسب الأهلي أون لاين:
"رمضان صبحي حرص على إجراء مكالمة هاتفية مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي
وزميله في المنتخب الاولمبي لتوجيه تهنئة خاصة له".
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، الفوز والتتويج بالبرونزية أمام بالميراس بعد فوزه بركلات الترجيح.