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مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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موسيماني
 
الثلاثاء، 26-01-2021 10:55 ص المصريون

ينتظر عشاق الكرة اللقاء المرتقب في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوى، بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .
وكشف بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن مفاجأة في تشكيل الفريق اليوم، بعودة عمرو السولية للتشكيل الأساسى للأهلى بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب إصابته بكورونا وعدم اكتمال لياقته البدنية بشكل كبير .
ويفاضل موسيمانى بين حمدى فتحى وأليو ديانج للدفع بأحدهما فى وسط الملعب بجوار عمرو السولية والذى يعول عليه كثيرا المدير الفنى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .
ويدرس موسيمانى الدفع بمحمد شريف فى مركز قلب الهجوم على حساب الكونغولى والتر بواليا بعد المستوى المميز الذى قدمه شريف فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب ونجاحه فى قلب موازين المباراة عقب نزوله احتياطيا .
واستقر موسيمانى أيضا على عودة بدر بانون لقيادة دفاع الأهلى فى مباراة اليوم أمام بيراميدز بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة .
ويدخل الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى صراع قوى للتواجد فى التشكيل الأساسى فى مباراة اليوم .

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مباراة بيراميدز اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول
خط الوسط: حمدى فتحى " أليو ديانج " وعمرو السولية ومجدى قفشة .
 

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