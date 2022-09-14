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فرج عامر يفجر مفاجأة: مصر والجزائر في كأس العالم

فرج عامر
فرج عامر
Native
Teads
الأربعاء، 14-09-2022 12:07 ص المصريون
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن منتخب مصر، يمتلك فرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022.
ونشر فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" صورة من تقرير “مجهول المصدر”، ذكر أن منتخب مصر والجزائر، هما الأوفر حظا للمشاركة في كأس العالم، ومن المتوقع أن يتم عمل مواجهة بينهما من أجل تحديد المتأهل إلى المونديال بشكل رسمي”.
وعلق فرج عامر :" ربنا بيض وشنا علشان ربنا أعلم بالقلوب وبالصدق".
وكان منتخب مصر خسر أمام السنغال، في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر.

مجموعات كأس العالم 2022
المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية،  ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين،  السعودي،  المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة: إسباني، كوستاريكا،  ألمانيا، اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا،  سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.
 

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