صلاح يحزم حقائبه للعودة إلى مصر

الإثنين، 19-09-2022
05:12 م
نسمه عبد الوهاب
يستعد النجم الدولي محمد صلاح
، المحترف بصفوف ليفربول
الإنجليزي، السفر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر
الأول في الإسكندرية
وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر
، قائمة اللاعبين المحترفين الذين سيتواجدون في معسكر المنتخب، وهم على رأسهم محمد صلاح
، ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد، وأحمد حسن كوكا، وطارق حامد ، وأحمد حجازي، وعمر مرموش
ويلعب منتخب مصر
خلال فترة التوقف الدولي، مباراتان وديتان أمام النجير وليبيريا، يومي 23 و 27 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بـ كوت ديفوار 202
وكان آخر تواجد لصلاح في مصر، بشهر يونيو ويوليو الماضيان، بعد نهاية الموسم الماضي ، بسفره إلى الجونة والغردقة لقضاء إجازته على الشواطئ، والتي شهدت تجديد عقده مع ليفربول
وقاد صلاح في الأيام الماضية، فريق ليفربول
، لتحقيق فوز صعب في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على حساب فريق أياكس الهولندي، بعد فوز الريدز بنتيجة 2-1 بهدف قاتل لجويل ماتيب في الوقت الضائع، بالمباراة التي شهدت تسجيل صلاح هدفًا رائًعا للريدز
ولم يلعب ليفربول
مباراته في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، والتي كانت أمام تشيلسي، بسبب قرار رابطة البريميرليج بتأجيل جميع مباريات الأسبوع السابع بعد وفاة ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية
ويلعب ليفربول
مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن، يوم 1 من شهر أكتوبر المقبل، أمام فريق برايتون على ستاد الأنفيلد رود، فيما يلعب الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق رينجرز الاسكتلندي، يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل
ويحتل ليفربول
المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 6 جولات خاضها الريدز خلال الموسم الحالي استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات بينما تلقى هزيمة واحدة ولديه 9 نقاط في رصيده