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مصطفى محمد في طريقه لمغادرة جالاتا سراي إلى هذا النادي

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مصطفى محمد
 
الخميس، 29-04-2021 02:32 م المصريون

أكد تقرير تركي، أن  نادي سانت إيتيان الفرنسي جدد اهتمامه بضم، الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة “ Fanatik” التركية، أن نادي جالاتا سراي يستهدف التعاقد مع باتوهان كور لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وأضافت الصحيفة التركية، أن نادي سانت إيتيان اشترط على جالاتا سراي الحصول على خدمات مصطفى محمد، مقابل الموافقة على رحيل باتوهان كور.
كان نادي الزمالك رفض انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، خلال الشتاء الماضي، بسبب اتهام  رولاند رومير، بعض مسؤولو نادي الزمالك بطلب عمولات من أجل تسهيل الصفقة.
ورغم اعتذار نادي سانت إيتيان عن تصريحات رولاند رومير، إلإ أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، رفض انتقال مصطفى محمد إلى صفوف النادي الفرنسي.
وانضم مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء 4 ملايين دولار.
 

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