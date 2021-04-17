سر استبعاد مصطفى محمد من جالاتا سراي بعد اتهام 3 لاعبين بالفريق بإقامة حفلات فاضحة

السبت، 17-04-2021
06:35 ص
أحمد عادل شعبان
حالة من الغضب سيطرت على مسئولي نادي جالاتا سراي
التركي بعد نشر صحيفة تركية تقريرا يضرب في سمعة عدد من لاعبي الفريق.
وقالت صحيفة تركية إن مصطفى جنكيز - رئيس النادي - استاء بشدة بسبب تكرار الحفلات الفاضحة التي يقيمها ريان دونك، وريان بابل، وعمر بايرام لاعبي جالاتاسراي.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي مستاء بالذات من حفلات دونك وأنها تؤثر على مستوى الفريق.
في الوقت الذي أكد نادي جالاتا سراي
عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
في نفس الوقت جرى استبعاد مصطفى محمد
من قائمة الفريق المباراة المقبلة بسبب تغريدة كتبها قال فيها إنه مصاب بفيروس كورونا قبل أن يحذفها سريعا ، وذلك خلافا لرغبة النادي الذي أعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا دون أن يكشف عن هويته.