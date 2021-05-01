السبت 01 مايو 2021
توقيت مصر 20:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مروان محسن يعتذر لـ محمد شريف عن مهاجمة والده له

تعليق مفاجئ من أسيل عمران على ضجة مشهد رقصها مع فايز المالكي

"بول بوجبا" يقدم أداءً استثنائيًا أمام روما.. ماذا قال عن صيامه؟

ماذا قال محمود الخطيب في احتفال وضع حجر استاد الأهلي؟

قرار مفاجئ بإغلاق شارع الفن بالسعودية.. تعرف على السبب

آبي أحمد يعلن بدء الملء الثاني للسد في يوليو ويوجه رسالة لـ«المنافسين»

محمد صلاح يفجر مفاجأة عن إمكانية تجديد عقده مع ليفربول

إصابة المناضلة جميلة بوحيرد بفيروس كورونا

لإنقاذ النادي من الانهيار .. ليفربول يقرر بيع محمد صلاح

شاهد.. انقسامات عنيفة بسبب تصريحات ولي العهد السعودي

ADS
 

مروان محسن يعتذر لـ محمد شريف عن مهاجمة والده له

download
مروان محسن
 
السبت، 01-05-2021 07:55 م
وجه مروان محسن لاعب النادي الأهلي اعتذاره لصديقة بالفريق محمد شريف بعد تصريحات والده الأخيرة بعد مباراة الجونة.

وكتب مروان محسن عبر تويتر قائلا : "لم يكن لدي اي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم ! محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا و شهادتي فيه مجروحة ،انا بعتذرله و بعتذر لكل زمايلي عن اي كلمة تصدر من والدي "

وتابع مروان محسن " برجو من الاعلامين و الصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم .. واي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عي طريق النادي  وأرجو عدم محاولة التواصل مع اي شخص من عائلتي مرة اخرى .. شكرا".

كان  الدكتور ثروت والد مروان محسن، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، قال إن نجله لا بد أن يعود للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل من محمد شريف أمام الجونة بالأمس.

 وتابع ثروت محسن في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل".
 

إقرأ ايضا

الخطيب ووضع حجر استاد الأهلي

ماذا قال محمود الخطيب في احتفال وضع حجر استاد الأهلي؟

241049

محمد صلاح يفجر مفاجأة عن إمكانية تجديد عقده مع ليفربول

etutxhdxmaehfxa2021_2_8_20_50

بعد الصدام.. موسيماني يستفز جماهير «صن داونز» بسب الأهلي