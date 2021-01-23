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مرجان: الخطيب حذر لاعبي الأهلي من هذا الأمر قبل ذهابهم إلى كأس العالم للأندية

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مرجان: الخطيب حذر لاعبي الأهلي من هذا الأمر قبل ذهابهم إلى كأس العالم للأندية
 
السبت، 23-01-2021 08:21 ص المصريون
كشف العميد محمد مرجان - المدير التنفيذي للنادي الأهلي - عن تلقي النادي طلبا من بايرن ميونيخ للتعاون مع فريق السوشيال ميديا الخاص بالأحمر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" : كنا نتمنى توقيع مذكرات تعاون مع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لكن للأسف الكبسولة الطبية المفروضة على الفرق تمنعنا من ذلك.

وأردف: الفريق يركز في مواجهة الدحيل القطري لأنها مواجهة قوية ، وبخاصة أن رئيس النادي محمود الخطيب حذر اللاعبين من اعتبار البطولة بمثابة النزهة وإنما أبلغهم أنهم في مهمة وطنية ويجب القتال من أجلها.
 

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