مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الأربعاء، 21-10-2020
10:03 ص
محمد عبد الحارس
زف المستشار مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
، خبر سار لجماهير النادى، ببدء العمل على إنشاء الاستاد الخاص بالقلعة البيضاء خلال الشهر الجاري.
وأضاف "منصور" خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك
: "بدأنا في انشاء استاد الزمالك
في 6 أكتوبر، وعندي أكثر من 35 مليون جنيه وفرة موجودة في النادي".
وواصل: "أبارك لفريق بيراميدز على الصعود لنهائي الكونفدرالية ولصديقي سالم الشامسي بعد الفوز على حوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية"، وأتمني نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك
ويحقق الزمالك
الفوز في المباراة النهائية.