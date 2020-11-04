مدرب الزمالك يفاجئ الرجاء بهذا التشكيل

الأربعاء، 04-11-2020
08:36 م
أحمد سالم
استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على تشكيل مواجهة الرجاء
المغربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيًا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.
وجاء تشكيل الزمالك
كالتالى:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما أحمد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مصطفى محمد.