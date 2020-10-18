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تشكيل ناري للزمالك أمام الرجاء

تشكيل ناري للزمالك أمام الرجاء

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تشكيل ناري للزمالك أمام الرجاء
 
الأحد، 18-10-2020 08:21 م الطيب حسين
أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والمقرر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن الزمالك في المباراة محمود علاء، وفرجاني ساسي، وحازم إمام، وكذلك محمود شيكابالا، ومحمد عبدالشافي، وكريم بامبو.

ويبدأ باتشيكو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد، ومحمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، وإسلام جابر.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، وأشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش، ومحمد عبدالسلام، ومحمد حسن، ومحمد أوناجم، وعمر السعيد، وكاسونجو، ومصطفى فتحي.

 

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