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مفاجأة تغضب الجمهور.. صلاح ينضم لقائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

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صلاح
الثلاثاء، 30-01-2024 11:42 ص


عقب وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بأقل من 24 ساعة؛ كشفت تقارير إنجليزية عن تطورات بشأن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول، وأنه دخل في قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، غدا الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.
محمد صلاح جاهز لمواجهة تشيلسي
أكد موقع ستاندارد الإنجليزي، جاهزية كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للمشاركة مع الريدز في المباراة المقبلة أمام تشيلسي، التي ستقام غدا الأربعاء 31 يناير، في نهائي كأس كاراباو (كابيتال وان).

صلاح أمام تشيلسي
وأوضح التقرير، أن النجم المصري يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، ويسعى ليفربول إلى تجهيزه بالشكل الأمثل لمواجهة البلوز في النهائي.
هجوم حاد على صلاح واتحاد الكرة
ثارت حفيظة المصريين تجاه أنباء عودة صلاح للملاعب؛ عقب مغادرته معسكر منتخب مصر، بعد ثاني مباريات دور المجموعات، وخروج المنتخب أمس الأول من بطولة كاس الأمم الإفريقية أمام منتخب الكونغو، في دور الـ16.
وعلقت الجماهير على أنباء عودة محمد صلاح أمام تشيلسي بمزيد من الغضب، بعد موقف يورجن كلوب المدير الفني، الذي أفصح عن مغادرة محمد صلاح قبل إعلان ذلك من جانب اتحاد الكرة.

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