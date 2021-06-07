أغلى عقد في تاريخ النادي .. البلدوزر يكشف مفاجأة سارة عن اللاعب الذي تريده جماهير الأهلي

أغلى عقد في تاريخ النادي .. البلدوزر يكشف مفاجأة سارة عن اللاعب الذي تريده جماهير الأهلي

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كشف الإعلامي مجدي عبد الغني - الشهير بالبلدوزر - عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن التجديد للتونسي علي معلول الذي ترغب الجماهير في بقائه بشدة.



وقال عبد الغني في برنامجه عبر قناة "الشمس": الأهلي أنهى اتفاقه مع علي معلول على البقاء لموسمين إضافيين فضلا عن موسم آخر متبقي من عقده وبالتالي فمعلول مستمر لـ 3 مواسم مقبلة مع الأهلي.



وأضاف: معلول سيحصل على أعلى عقد في تاريخ النادي وهو مليون و 50 ألف دولار في الموسم الواحد.