الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 16:10 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
حبس سارة الطباخ 3 سنين بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي
السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)
ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر
شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»
كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك
شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز
فنان شهير يعتذر للشيعة بعد منع مسلسله من العرض بسبب "زواج المتعة"
تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!
بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك
مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة
ADS
الرئيسية
الرياضة
أغلى عقد في تاريخ النادي .. البلدوزر يكشف مفاجأة سارة عن اللاعب الذي تريده جماهير الأهلي
أغلى عقد في تاريخ النادي .. البلدوزر يكشف مفاجأة سارة عن اللاعب الذي تريده جماهير الأهلي
Native
الإثنين، 07-06-2021
07:56 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي مجدي عبد الغني - الشهير بالبلدوزر - عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن التجديد للتونسي علي معلول الذي ترغب الجماهير في بقائه بشدة.
وقال عبد الغني في برنامجه عبر قناة "الشمس": الأهلي أنهى اتفاقه مع علي معلول على البقاء لموسمين إضافيين فضلا عن موسم آخر متبقي من عقده وبالتالي فمعلول مستمر لـ 3 مواسم مقبلة مع الأهلي.
وأضاف: معلول سيحصل على أعلى عقد في تاريخ النادي وهو مليون و 50 ألف دولار في الموسم الواحد.
Copy
مصر
المصريون
الاهلى
مجدى عبد الغنى
على معلول
إقرأ ايضا
كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك
شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز
بفرمان من موسيماني .. هذا اللاعب يرحل عن الأهلي وينتقل إلى تركيا
أخبار متعلقة
بعد تلقيه عرضا مغريا .. علي معلول يضع شروطا تعجيزية للتجديد للأهلي
بعد تلقيه عرضا خرافيا من بيراميدز .. نجم الأهلي يرفض التجديد
شوبير يصدم جماهير الأهلي: اللاعب اللي انتوا مستنيينه مش هيشارك في العودة ضد صن داونز
تعليق صادم من اتحاد الكورة على لقطة حذاء شيكابالا: ملناش دعوة ومش هنعاقبه
موسيماني يأمر برحيل هذا اللاعب: هاتوا واحد تاني بداله وكمان عايز بديل لـ معلول
قبل مباراة الزمالك .. نجم الأهلي: عندي عروض من السعودية والإمارات وصنداونز وهرحل بشرط