صلاح يفاجئ عشاق ليفربول ويحصد جائزة جديدة

الجمعة، 11-06-2021
05:01 م
المصريون
حصد النجم محمد صلاح
، لاعب ليفربول
الإنجليزي، ومنتخبنا الوطني جائزة جديدة
.
وفاز صلاح بلقب أفضل لاعب
بالدوري الإنجليزي الممتاز وفقا لتصويت الجمهور.
وأعلنت "رابطة اللاعبين المحترفين" منح صلاح جائزة أفضل لاعب
بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.
يشار إلى أن صلاح شارك مع فريقه ليفربول
خلال الموسم الماضي في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فيها 22 هدفا وصنع 5، وجاء في المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، متأخرا بهدف عن هاري كين.
واحتل ليفربول
المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021، وحصد 69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.