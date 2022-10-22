ليفربول «صلاح».. موعد مباريات اليوم السبت

السبت، 22-10-2022
11:11 ص
عشاق
الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المتنوعة:
ونستعرض
في السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:
الدوري
الإنجليزي
01:30
ـ نوتنجهام فورست vs ليفربول
ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1
04:00
ـ إيفرتون vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2
04:00
ـ مانشستر سيتي vs برايتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1
06:30
ـ تشيلسي vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1
الدوري
الإسباني
02:00
ـ رايو فييكانو VS قادش ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD
04:15
ـ بلد الوليد ـ ريال سوسيداد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD
06:30
ـ فالنسيا VS مايوركا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD
09:00
ـ ريال مدريد VS إشبيلية ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
سوبر
جلوب لكرة اليد
05:00
ـ ماجديبورج VS الأهلي ـ القناة الناقلة:SSC
الدوري
الإيطالي
06:00
ـ ميلان VS مونزا ـ القناة الناقلة: Starz Play App
08:45
ـ فيورنتينا VS إنتر ميلان ـ القناة الناقلة:Starz Play App