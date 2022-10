ليفربول «صلاح».. موعد مباريات اليوم السبت

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المتنوعة:ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:الدوري الإنجليزي01:30 ـ نوتنجهام فورست vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 104:00 ـ إيفرتون vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 204:00 ـ مانشستر سيتي vs برايتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 106:30 ـ تشيلسي vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1الدوري الإسباني02:00 ـ رايو فييكانو VS قادش ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD04:15 ـ بلد الوليد ـ ريال سوسيداد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD06:30 ـ فالنسيا VS مايوركا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD09:00 ـ ريال مدريد VS إشبيلية ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1سوبر جلوب لكرة اليد05:00 ـ ماجديبورج VS الأهلي ـ القناة الناقلة:SSCالدوري الإيطالي06:00 ـ ميلان VS مونزا ـ القناة الناقلة: Starz Play App08:45 ـ فيورنتينا VS إنتر ميلان ـ القناة الناقلة:Starz Play App