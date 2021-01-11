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لهذا السبب.. اتحاد الكرة يرفض عدلي القيعي ممثلًا عن الأهلي

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عدلي القيعي
 
الإثنين، 11-01-2021 11:51 ص المصريون

أكدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة رفض ترشيح النادي الأهلي عدلي القيعي، مستشار التسويق بالقلعة الحمراء، لتمثيل النادي في رابطة الأندية المحترفة.
وجاء رفض ترشيح القيعي من  جانب اللجنة الثلاثية وفقا للوائح الجديدة تنص على أن المرشحين لرابطة الأندية لا يكونون من أعضاء مجالس إدارات الأندية أو موظفين بها، ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة.
وخاطبت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الدعوة مسئولي أندية الدوري الممتاز لعقد اجتماع بمقر الجبلاية الأربعاء المقبل، لانتخاب مكتب تنفيذي لرابطة الأندية المحترفين في الفترة المقبلة، وفق ما تنص عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها.

 

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