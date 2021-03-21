قرار رسمي سعودي بحل مجلس إدارة نادي النصر بشكل مفاجئ

الأحد، 21-03-2021
04:26 م
محمد فضل - متابعات
أصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية
، بيانًا
رسميًا مفاجئًا أعلنت فيه حل مجلس إدارة نادي النصر
الحالي برئاسة صفوان السويكت.
وأكد بيان وزارة
الرياضة بحل مجلس إدارة نادي النصر
، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي،
وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر
اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.
وقالت وزارة الرياضة في بيان: ”أعلنت وزارة الرياضة أنه وفقا
لنتائج التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة النصر،
وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية،
وتقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، قامت الوزارة
باتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق مما أشير إليه“.
1. تقرر إسقاط عضوية رئيس مجلس النصر، صفوان السويكت، ومنعه
من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدور انتخابية واحدة“.
2. حل مجلس إدارة النصر
3. تكليف عبدالله الدخيل لتسيير أمور النادي، ويكون مخولا
بممارسة الاختصاصات إلى حين اعتماد مجلس جديد.
4. يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر اعتبارا
من يوم غد الإثنين.
5. تكليف الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية العامة للشؤون
القانونية وفريق استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة بمراجعة الالتزامات المالية
الناسئة وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة عمل
مجلس الإدارة المنحل.