اقتحام منزل لاعب شهير واختطاف زوجته..واللصوص يتركون رسالة غريبة

الإثنين، 15-03-2021
09:34 ص
محمد فضل - متابعات
لم يكمل نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني آنخل دي ماريا،
مباراة فريقه أمام نانت، أمس الأحد في الدوري الفرنسي، بسبب تعرض منزله لسطو مسلح وصفته
وسائل الإعلام الفرنسية بـ”شديد العنف”.
وكشفت شبكة “راديو مونت كارلو”، أن مدرب “بي إس جي”، ماوريسيو
بوكيتينو، اضطر لاستبدال دي ماريا بعد هدف التعادل لنانت، بعدما أبلغه المدير الرياضي
للنادي الباريسي، ليوناردو، بمشكلة النجم الأرجنتيني.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لليوناردو، وهو
يتحدث مع بوكيتينو، الذي عاد مباشرة إلى مقاعد البدلاء حتى يخرج دي ماريا من المواجهة،
في الدقيقة 59.
وظهر بوكيتينو، وهو يهمس في أذن دي ماريا، أثناء مغادرة الأخير
لأرضية الملعب.
وكشف الإعلامي الفرنسي ميغيل دينيريس، أن أحد أفراد أسرة
دي ماريا تعرض للاختطاف
خلال عملية السطو.
وقالت وسائل إعلام أن زوجة
دي ماريا هي من تم اختطاف
ها ،
وأن السارقين تركوا رسالة في المنزل : "سنعيد لك زوجة
ك في الصباح بعد ان نمرح
معها!".
فيما قالت شبكة "بي إن سبورتس"، إن عائلة اللاعب
بخير.
شاهد الفيديو هنا: