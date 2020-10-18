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لاعب كرة قدم مصري يدخل موسوعة غينيس

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الأحد، 18-10-2020 03:41 م محمد فضل- متابعات

دخل اللاعب عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة قدم في العالم، من حيث العمر، يشارك في مباراة رسمية.
وشارك اللاعب صاحب الـ75 عاما، أمس السبت، مع فريقه في مواجهة فريق العياط في دوري الدرجة الثالثة المصري، وذلك بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ومندوبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وحطم بهادر، الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب كرة قدم في العالم، الذي كان مسجلا باسم الإسرائيلي، إسحاق حايك، البالغ 73 عاما، والذي تولى حراسة مرمى فريق نادي إروني العام الماضي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قام بقيد بهادر ضمن قائمة نادي 6 أكتوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

 

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