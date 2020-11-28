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كيف علق إكرامي و رمضان صبحي و حسام عاشور وفتحي على فوز الأهلي بدوري الأبطال؟
كيف علق إكرامي و رمضان صبحي و حسام عاشور وفتحي على فوز الأهلي بدوري الأبطال؟
السبت، 28-11-2020
08:47 ص
المصريون
التزم أغلب لاعبي الأهلي الكبار الذين رحلوا عن الفريق الصمت تجاه فوز العملاق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الغريم التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.
وامتنع رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن التعليق على مباراة الأهلي والزمالك تماما .
أما شريف إكرامي فلم يهنيء الأهلي واكتفى بوضع إعجاب على تغريدة تشيد بمحمد الشناوي حارس الأهلي .
وفيما يتعلق بحسام عاشور فلم يختلف الأمر كثيرا عن رمضان صبحي حيث لم يعلق على الأمر .
أما أحمد فتحي فهنأ النادي الأهلي بمناسبة الفوز قائلا: مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم اللقب الغالي والبطولة التاسعة .
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دورى ابطال افريقيا
رمضان صبحى
شريف اكرامى
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