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ميدو: هذا اللاعب لا يستحق التواجد في الأهلي وآخر الناشئ أفضل منه

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ميدو
الأربعاء، 17-04-2024 12:14 م

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن رأيه في أداء لاعب بالأهلي عقب القمة ١٢٧ في الدوري الممتاز.
وقال خلال برنامجه الريمونتادا: “كريم نيدفيد لا يستحق التواجد في الأهلي”. 
وأضاف: “أداء طاهر محمد طاهر سيئ جدا ليست لديه حلول فردية وناشئو الأهلي أفضل منه”. 
وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
أهداف مباراة الأهلي والزمالك
وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.
وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

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