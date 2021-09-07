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موعد مباراة منتخب مصر وليبيا والقنوات الناقلة

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Native
الثلاثاء، 07-09-2021 11:17 ص

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، في شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ولم يتحدد بعد، الموعد الرسمي لمباراة مصر وليبيا، لكنها ستقام، في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر القادم.
ومن المقرر أن  تنقل مباراة مصر وليبيا، عبر قناة أون تايم سبورتس، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أمس الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.
ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.
كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.
وكان منتخب مصر قدم خلال المباراةين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.
وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.
ويدخل منتخب مصر مواجهة ليبيا، القادمة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة السادسة، وقطع خطوة جديدة نحو بلوغ مونديال  2022.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب ليبيا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، في المواجهة القادمة، للحفاظ على حظوظه، في بلوغ مونديال كأس العالم 2022.

كان منتخب ليبيا تفوق على الجابون بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بينما تنتظره مواجهة صعبة، اليوم، الثلاثاء، أمام أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية.


 

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