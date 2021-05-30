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سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن احتراف أفشة ومحمد شريف

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الأحد، 30-05-2021 11:37 ص

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن حقيقة العروض لاحتراف محمد مجدي قفشه ومحمد شريف نجما الفريق خلال الفترة الحالية.
وأكد عبدالحفيظ في تصريحات لـ برنامج “ مع شوبير ” عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن وصول عروض لـ قفشه وشريف أمر جيد وايجابي، مشددا أن النادي حتى الآن لم يتلق اي عروض رسمية لـ أي منهما.
وعن تعديل عقود بعض اللاعبين مثل صلاح محسن وقفشه فأكد ان هناك عدة معايير يتم الأمر عليها منها احتياج الفريق لخدمات اللاعب ومدى مناسبة المقابل المادي الذي يحصل عليه.
وأضاف أن الفريق يركز حاليا في بطولة الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا وكأس مصر ولم يدرس حتى الان ملف عودة معاري الفريق على الرغم من تالق عدد كبير منهم ابرزها احمد ياسر ريان وعمار حمدي.
 

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