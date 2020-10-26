"كاف" يختار عبد الله السعيد رجل المباراة النهائية

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، صانع ألعاب بيراميدز عبد الله السعيد ليتوج بجائزة أفضل لاعب بالمباراة النهائية والتى اقيمت أمس بين بيراميدز ونهضة بركان المغربى.ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، فيديو يحمل ملخص للمسات اللاعب خلال مباراة الأمس.وخسر بيراميدز اللقاء الذى أقيم على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، بهدف نظيف ليخسر معه الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.جدير بالذكر أن إدارة بيراميدز تدرس الإطاحة بالمدرب الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني ، بعدما خسر المباراة.