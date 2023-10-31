موعد مباراة الأهلي وصن داونز وعدد الجماهير السموح بحضورها

الثلاثاء، 31-10-2023
11:47 ص
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز
، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.
وتقرر أن ينطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ستاد مختار التتش، بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.
ويستعد فريق الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز
الجنوب إفريقي، مساء غدًا الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وكان فريق الأهلي حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد وصول الفريق صباحًا إلى القاهرة بعد رحلة جوية طويلة.
يذكر أن ممثل الكرة المصرية قد تعرض للخسارة على يد فريق صن داونز
، بهدف نظيف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.
وكان مصدر كشف، عدد الجماهير لمباراة النادي الأهلي وصن داونز
الجنوب إفريقي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان الجهات الأمنية أبلغت النادي الأهلي، بالموافقة على حضور 50 ألف مشجع للمباراة، بعدما كانت الموفقة المبدئية على حضور 30 ألف مشجع فقط.