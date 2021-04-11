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شادي محمد يحذر هذين اللاعبين بالأهلي: النادي سيستغني عنكما نهاية الموسم لسوء المستوى

شادي محمد
شادي محمد يحذر هذين اللاعبين بالأهلي: النادي سيستغني عنكما نهاية الموسم لسوء المستوى
 
الأحد، 11-04-2021 07:27 ص أحمد عادل شعبان
حذر شادي محمد - الكابتن التاريخي للأهلي - كل من حسين الشحات و والتر بواليا من الرحيل عن الأحمر حال استمرار سوء مستويهما بهذه الكيفية.

وقال شادي محمد في لقاء مع برنامج "البريمو": مستوى حسين الشحات علامة استفهام كبيرة جدًا .. اللاعب في مستوى غير جيد منذ فترة طويلة جدا وأطالبه بالتركيز والعودة إلى مستواه ليضمن الاستمرار مع النادي الأهلي حيث أن استمراره بهذه المستوى قد يؤدي لمشكلات كبرى ومنها اقتراح البعض رحيله.

وأضاف: أيضا الوضع بالنسبة لـ والتر بواليا لا يختلف عن حسين الشحات ، فقد حصل على فرص كثيرة ولم يقدم شيئا مع الفريق ومصيره قد يكون الرحيل حال استمر على هذا المستوى.
 

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