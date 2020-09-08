الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 14:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حريق ضخم بمستودع للخيام بالرياض

كابتن الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدورى حتى لو تعاقد مع ميسي

المالية: إحباط 2499 عملية تهريب وتحصيل 934 مليون جنيه رسوم وغرامات

أوقاف المنيا تكشف حقيقة هدم مسجد الفتح بسمالوط

هاني شاكر منفعلا: حالنا بقى صعب

قتلها بالكهرباء و سرق أعضائها.. رواية كارثية بمقتل الطفلة أروي

سجن مشدد لـ 13 من حراس الملكة إليزابيث بسبب كورونا

تفجير انتحاري في كركوك و إصابة أفراد من الشرطة

إطلالة خاطفة.. طبيبة باحتجاجات العراق تخطف الأنظار

استغاثة دولية لإنقاذ المتضررين من السيول في السودان

بعد صفقة "رمضان"

كابتن الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدورى حتى لو تعاقد مع ميسي

تنزيل (1)
ميسي
 
الثلاثاء، 08-09-2020 02:09 م متابعات - الدويني فولي
قال رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن نادي بيراميدز لن يحقق بطولة الدوري المصري بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمها خلال الفترة الماضية مشيرا انه حتى لو تعاقد مع ليونيل ميسي لن يجلب لهم البطولة . 

وأضاف رمضان السيد حسب صدي البلد، أن بيراميدز لن يحصل على بطولة الدورى حتى لو تم التعاقد مع ليونيل ميسي وذلك لعدة اسباب اهمها الجماهير . 


وأكمل : الحصول علي بطولة الدوري يتطلب الكثير من الأمور بخلاف الماديات ، الاهلي يحصل علي البطولة بفضل منظومته الكبيرة وتاريخه وجماهيره التى تدعمه بقوة . 

وأوضح : بيراميدز قام بصرف مبالغ مهوله لبناء فريق قوي الفترة الماضية لكن الان هو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب وسيشارك في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل رغم امتلاكه عدد من اللاعبين المميزين إلا أنه لن يحصل علي البطولة . 

جدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف الزمالك بينما يحتل الأهلي الصدارة برصيد 68 نقطة .

إقرأ ايضا

فودين وجرينوود

منتخب إنجلترا يستبعد لاعبين بسبب فضيحة أخلاقية

مرتضى-منصور

تعليق ناري من مرتضى منصور عن هدف وليد سليمان

رمضان صبحي

كابتن الأهلي لرمضان صحبي: وشك مصفر ليه والتوكة هتوقع

 

أخبار متعلقة

كهربا

الأهلي يقرر تأديب رمضان صبحي بهذه الطريقة بعد انضمامه لبيراميدز .. وكهربا يؤيد القرار

شوبير

شوبير يهاجم رمضان صبحي: أنت رايح بيراميدز عشان الفلوس واسمع نصيحتي عشان متندمش

رمضان صبحي

أول تعليق من رمضان صبحي بعد انتقاله رسميًا لبيراميدز

رمضان صبحي

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي

شادي محمد

شادي محمد يوجه رسالة مهينة لـ"رمضان صبحي"

ارشيف

الاتحاد الآسيوي يحدد المواعيد المقترحة لتصفيات كأس العالم