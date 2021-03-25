تردد قناة مفتوحة تبث مباراة مصر وكينيا اليوم

الخميس، 25-03-2021
01:36 م
محمد فضل
يخوض منتخب مصر
لقاءا هاما ومرتقبا أمام كينيا
في نيروبي،
اليوم الخميس 25/3/2021 ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة
للنهائيات بالكاميرون هذا العام.
ويسعى المنتخب المصر
ي لحسم تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم
الأفريقية بحصد الثلاث نقاط خاصة وأن الفراعنة يتصدرون المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق
هدف واحد عن جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد للمنتخب المصر
ي.
يقام اللقاء عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على
أرض ملعب نيايو ناشيونال معقل المنتخب الكيني الذي يستضيف المنتخب المصر
ي ضمن منافسات
الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
القنوات الناقلة - مصر
وكينيا
25/3/2021
مجموعة بين سبورتس القطرية تملك حقوق البث لهذه التصفيات
الأفريقية، ومن المقرر أن يذاع هذا اللقاء على القناة القطرية وفقا لحقوق البث الحصرية
التى تكتسبها بين سبورتس beIN
Sports.
القنوات الناقلة
beIN Sports HD 4
beIN Sports Connect
معلق الماتش
خصصت شبكة بين سبورتس القطرية أحمد الطيب ليكون معلقا على
هذه المباراة خاصة وأن لن يقابله أي هجوم من قبل الجماهير المصر
ية كما حدث المباراة
الماضية بين الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا
والذي المارد الأحمر في هذا اللقاء بثلاثية نظيفة.
تردد
قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر
وكينيا
25/3/2021
القمر الصناعي : نايل سات
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
التردد
: 11595