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تردد قناة مفتوحة تبث مباراة مصر وكينيا اليوم

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الخميس، 25-03-2021 01:36 م محمد فضل

يخوض منتخب مصر لقاءا هاما ومرتقبا أمام كينيا في نيروبي، اليوم الخميس 25/3/2021 ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.
ويسعى المنتخب المصري لحسم تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الأفريقية بحصد الثلاث نقاط خاصة وأن الفراعنة يتصدرون المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق هدف واحد عن جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد للمنتخب المصري.
يقام اللقاء عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب نيايو ناشيونال معقل المنتخب الكيني الذي يستضيف المنتخب المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

القنوات الناقلة - مصر وكينيا 25/3/2021

مجموعة بين سبورتس القطرية تملك حقوق البث لهذه التصفيات الأفريقية، ومن المقرر أن يذاع هذا اللقاء على القناة القطرية وفقا لحقوق البث الحصرية التى تكتسبها بين سبورتس beIN Sports.

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

معلق الماتش

خصصت شبكة بين سبورتس القطرية أحمد الطيب ليكون معلقا على هذه المباراة خاصة وأن لن يقابله أي هجوم من قبل الجماهير المصرية كما حدث المباراة الماضية بين الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي المارد الأحمر في هذا اللقاء بثلاثية نظيفة.

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا 25/3/2021
القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595
 

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