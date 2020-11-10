قرار عاجل من إستاد القاهرة بسبب نهائي أفريقيا

الثلاثاء، 10-11-2020
11:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن إستاد القاهرة
أنه قرر تأجيل زراعة البذور الشتوية حتى انتهاء نهائي
أفريقيا ، وبات الإستاد جاهزا من حيث أرضية الملعب و غرف الملابس و المدرجات .
و أشار الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "ساعة مع شوبير " علي
إذاعة أون سبورت إف إم إلي أن إستاد القاهرة
أرضيته تحفة لافتا إلي أن هناك بذور
شتوية يتم زراعتها سنويا و كان محددا لها 8 نوفمبر لأن النهائي كان يوم 7 وبعد
تأجيله قالوا هنزرعها و نخلص ولكن مباراة توجو و البرازيل حتى يوم 17 تسبب في تأجيلها
ليوم 18 ، إلا أن وزير الرياضة تدخل وطلب منهم الانتظار حتى يوم 27 بعد النهائي ،
حسبما نشرت " اليوم السابع " .