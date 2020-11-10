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قرار عاجل من إستاد القاهرة بسبب نهائي أفريقيا

استاد القاهرة
استاد القاهرة
 
الثلاثاء، 10-11-2020 11:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن إستاد القاهرة أنه قرر تأجيل زراعة البذور الشتوية حتى انتهاء نهائي أفريقيا ، وبات الإستاد جاهزا من حيث أرضية الملعب و غرف الملابس و المدرجات .
و أشار الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "ساعة مع شوبير " علي إذاعة أون سبورت إف إم إلي أن إستاد القاهرة أرضيته تحفة لافتا إلي أن هناك بذور شتوية يتم زراعتها سنويا و كان محددا لها 8 نوفمبر لأن النهائي كان يوم 7 وبعد تأجيله قالوا هنزرعها و نخلص ولكن مباراة توجو و البرازيل حتى يوم 17 تسبب في تأجيلها ليوم 18 ، إلا أن وزير الرياضة تدخل وطلب منهم الانتظار حتى يوم 27 بعد النهائي ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
 

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