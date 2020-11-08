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رسالة هامة من "شوبير" للمسئولين قبل نهائي أفريقيا

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامى أحمد شوبير
 
الأحد، 08-11-2020 12:07 م إيمان هاني

طالب الإعلامى أحمد شوبير، بنقل مباراة القطبين بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري لاستاد القاهرة بدلًا من إقامتها فى برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.
وتمنى "شوبير" عبر برنامجه الإذاعى، لعب المباراة فى القاهرة قائلا:" فى القاهرة مفيش أزمة فى الطقس بخلاف بالإسكندرية، لذلك أقدم نداء للمسئولين أن يتم نقل المباراة".
يذكر أن مباريات دوري أبطال أفريقيا، تقام بدون حضور جماهيري خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 
وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على حساب الوداد المغربي بمجموع مبارتين 5-1، بينما صعد الزمالك إلى النهائى الإفريقي على حساب الرجاء المغربي بمجموع مباراتين4-1.
 

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