قرار حازم من اتحاد الكرة تجاه محمد صلاح

الأحد، 21-03-2021
04:21 م
محمد فضل
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة
، اتخاذ إجراء صارم بشأن
محمد صلاح
، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الوطنى.
وأصدرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة
فرمانا بعدم الاقتراب
أو التصوير من نجم ليفربول الإنجليزي، فى الفندق الخاص بلاعبي الفراعنة الكبار، أو
أثناء مشاركته فى تدريبات الفراعنة الكبار.
وتواجد جميع اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار باستثناء المحترفين،
والمنتظر وصولهم اعتبارا من بدء موعد الأجندة الدولية.
وأجرت بعثة المنتخب
الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام
البدري، المدير الفني، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس "كورونا المستجد"
فور تجمعهم بمقر فندق الإقامة، وذلك تحت إشراف طبيب المنتخب
الدكتور محمد أبو العلا.
وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على
سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي
٢٥ و٢٩ الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.