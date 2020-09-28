"فيفا" يلزم بيراميدز بسداد 85 ألف دولار لصالح الزمالك

أقرت اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأحقية نادى الزمالك الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز.

وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد.

وقرر مسئولو الزمالك مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حق رعاية النادى فى انتقال عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق من بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، بعدما حصل النادى الأبيض على حق رعايته للاعب فى صفقة انتقاله من لوس أنجلوس إلى بيراميدز، حيث حصل النادى الأبيض على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر.

