الموعد والقنوات الناقلة لـ بيراميدز والزمالك بالدوري

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الزمالك وبيراميدز
 
الخميس، 03-09-2020 10:12 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عدد من المواجهات بالدورى المصرى الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
مواعيد مباريات الدوري
فريق طنطا X فريق الاتحاد السكندرى –3:30  عصرا–  أون تايم سبورت
فريق نادى مصر X فريق حرس الحدود – 6:00 مساءً –  أون تايم سبورت
فريق المقاولون العرب X فريق المصرى البورسعيدى – 8:30  مساءً
فريق بيراميدز X فريق الزمالك - 8:30  مساءً –  أون تايم سبورت
مواعيد كأس الخليج العربى الإماراتى
فريق شباب الأهلى دبى X فريق الظفرة – 5:00 مساءً –  AD SPORTS 2 HD
فريق اتحاد كلباء X فريق الجزيرة – 5:00 مساءً –  AD SPORTS 1 HD

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