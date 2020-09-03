الموعد والقنوات الناقلة لـ بيراميدز والزمالك بالدوري

تقام اليوم عدد من المواجهات بالدورى المصرى الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

مواعيد مباريات الدوري

فريق طنطا X فريق الاتحاد السكندرى –3:30 عصرا– أون تايم سبورت

فريق نادى مصر X فريق حرس الحدود – 6:00 مساءً – أون تايم سبورت

فريق المقاولون العرب X فريق المصرى البورسعيدى – 8:30 مساءً

فريق بيراميدز X فريق الزمالك - 8:30 مساءً – أون تايم سبورت

مواعيد كأس الخليج العربى الإماراتى

فريق شباب الأهلى دبى X فريق الظفرة – 5:00 مساءً – AD SPORTS 2 HD

فريق اتحاد كلباء X فريق الجزيرة – 5:00 مساءً – AD SPORTS 1 HD