فايلر يواصل استفزاز جماهير الأهلي: رحيلي عن هذا الفريق كان القرار الصحيح

الأحد، 24-01-2021
08:35 ص
المصريون
واصل السويسري رينيه فايلر
- المدير الفني السابق للأهلي - تصريحاته المستفزة للجماهير مؤكدًا أن رحيله عن الأحمر كان هو القرار الصحيح.
وقال فايلر
في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية: كنا ناجحين للغاية مع الأهلي، لكني شعرت بالاستياء بسبب أزمة كورونا وابتعادي عن عائلتي.. لآن أرى أن رحيلي المبكر عن هذا النادي كان قرارا صحيحا، لقد افتقدت عائلتي.
وأضاف: لم أكن قادرا على التحرك بحرية في القاهرة، كنت معزولا أغلب الوقت في الفندق.. جروس
أخبرني أن مسابقة الدوري في مصر مثيرة وحماسية وتتمتع باحترافية كبيرة.