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فايلر يواصل استفزاز جماهير الأهلي: رحيلي عن هذا الفريق كان القرار الصحيح

فايلر
فايلر يواصل استفزاز جماهير الأهلي: رحيلي عن هذا الفريق كان القرار الصحيح
 
الأحد، 24-01-2021 08:35 ص المصريون
واصل السويسري رينيه فايلر - المدير الفني السابق للأهلي - تصريحاته المستفزة للجماهير مؤكدًا أن رحيله عن الأحمر كان هو القرار الصحيح.

وقال فايلر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية: كنا ناجحين للغاية مع الأهلي، لكني شعرت بالاستياء بسبب أزمة كورونا وابتعادي عن عائلتي.. لآن أرى أن رحيلي المبكر عن هذا النادي كان قرارا صحيحا، لقد افتقدت عائلتي.

وأضاف: لم أكن قادرا على التحرك بحرية في القاهرة، كنت معزولا أغلب الوقت في الفندق.. جروس أخبرني أن مسابقة الدوري في مصر مثيرة وحماسية وتتمتع باحترافية كبيرة.
 

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