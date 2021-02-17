علي معلول ينفجر غضبًا في نجم الأهلي السابق بعد اتهام «غير أخلاقي»

الأربعاء، 17-02-2021
11:10 ص
محمد فضل
دخل النجم التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، في حالة غضب
شديدة بعد اتهامات أحد أبناء النادي السابقين له باتهام غير أخلاقي، وهو ادعاء الإصابة وتعمد الهروب من مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.
ولمحاولة تهدئة اللاعب عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خلال الساعات القليلة الماضية معه، والتي أبدى فيها "معلول" حزنه الشديد من عدم وجود رد فعل للنادي تجاه تلك التصريحات خاصة أن كل مسئولي القلعة الحمراء يعرفونه جيدًا ومدي إخلاصه للفريق الأحمر، ورفضه لعروض بالملايين وأضعاف ما يحصل عليه في الأهلي تقديرًا لهذا النادي وجماهيره، بل أنه لعب في أوقات كثيرة وهو يشعر بالآلام وتحامل علي نفسه وقت احتياج الفريق له.
وشرح عبدالحفيظ لمعلول طريقة وسياسة النادي في التعامل مع تلك المواقف بأنه في حالة الرد فإن الأمر سيكون محل أهمية على مستوى الرأي العام، ولكن بمجرد حالة الغضب
الجماهيري خرج النجم الأهلاوي السابق واعتذر له عن سوء الفهم وبالتالي ليس هناك مجال للأزمة.
كان "معلول" تعرض لإصابة شد في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، الأمر الذي لم يستطع معه استكمال المباراة وغيابه عن المباريات اللاحقة.