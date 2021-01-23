السبت، 23-01-2021
08:13 ص
المصريون
كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار اتخذه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
في أعقاب تراخي بعض لاعبي الأهلي في مباراة المقاولون العرب وبالذات في الشوط الأول الذي شهد تقدم ذئاب الجبل بهدفين نظيفين.
وقال "زاهر" في برنامجه "ملعب أون تايم" أن موسيماني
أمر باستعادة أحمد حمدي عبد القادر لاعب الفريق المعار إلى سموحة مرة أخرى لتدعيم خط الوسط.
وأضاف زاهر: رغم غضب موسيماني
من اللاعبين وإعطائهم دشا ساخنا في مباراة المقاولون إلا أنه حتى الآن يرفض الاستغناء عن أي لاعب بسبب كأس العالم للأندية.