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موسيماني يأمر باستقدام هذا اللاعب إلى الأهلي بعد تراخي نجوم الفريق أمام "المقاولون"

موسيماني
موسيماني يأمر باستقدام هذا اللاعب إلى الأهلي بعد تراخي نجوم الفريق أمام "المقاولون"
 
السبت، 23-01-2021 08:13 ص المصريون
كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار اتخذه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في أعقاب تراخي بعض لاعبي الأهلي في مباراة المقاولون العرب وبالذات في الشوط الأول الذي شهد تقدم ذئاب الجبل بهدفين نظيفين.

وقال "زاهر" في برنامجه "ملعب أون تايم" أن موسيماني أمر باستعادة أحمد حمدي عبد القادر لاعب الفريق المعار إلى سموحة مرة أخرى لتدعيم خط الوسط.

وأضاف زاهر: رغم غضب موسيماني من اللاعبين وإعطائهم دشا ساخنا في مباراة المقاولون إلا أنه حتى الآن يرفض الاستغناء عن أي لاعب بسبب كأس العالم للأندية.
 

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