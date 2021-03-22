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علي معلول يفاجيء صديقه بخبر صادم بشأن موعد رحيله من الأهلي

علي معلول
علي معلول يفاجيء صديقه بخبر صادم بشأن موعد رحيله من الأهلي
 
الإثنين، 22-03-2021 05:52 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر أن صحفي مقرب من علي معلول لاعب الأهلي أبلغه مفاجأة تخص رحيله مع الأهلي.

وقال زاهر إن معلول قال للصحفي: أنا ماضي مع الأهلي حتى نهاية مشواري الكروي وحتى نهاية العمر.

وأضاف: معلول أكد للصحفي إنه يحافظ على حظوظه مع النادي الأهلي ويراهن علي تعيينه في الفريق الأحمر بعد الاعتزال.
 

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