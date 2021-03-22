علي معلول يفاجيء صديقه بخبر صادم بشأن موعد رحيله من الأهلي

علي معلول يفاجيء صديقه بخبر صادم بشأن موعد رحيله من الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر أن صحفي مقرب من علي معلول لاعب الأهلي أبلغه مفاجأة تخص رحيله مع الأهلي.



وقال زاهر إن معلول قال للصحفي: أنا ماضي مع الأهلي حتى نهاية مشواري الكروي وحتى نهاية العمر.



وأضاف: معلول أكد للصحفي إنه يحافظ على حظوظه مع النادي الأهلي ويراهن علي تعيينه في الفريق الأحمر بعد الاعتزال.