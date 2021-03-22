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الرياضة
علي معلول يفاجيء صديقه بخبر صادم بشأن موعد رحيله من الأهلي
علي معلول يفاجيء صديقه بخبر صادم بشأن موعد رحيله من الأهلي
الإثنين، 22-03-2021
05:52 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر أن صحفي مقرب من علي معلول لاعب الأهلي أبلغه مفاجأة تخص رحيله مع الأهلي.
وقال زاهر إن معلول قال للصحفي: أنا ماضي مع الأهلي حتى نهاية مشواري الكروي وحتى نهاية العمر.
وأضاف: معلول أكد للصحفي إنه يحافظ على حظوظه مع النادي الأهلي ويراهن علي تعيينه في الفريق الأحمر بعد الاعتزال.
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مصر
المصريون
الاهلى
على معلول
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