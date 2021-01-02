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عصام الحضري رئيسًا لنادي «ليوا إف سي»

الحضري
عصام الحضري
 
السبت، 02-01-2021 01:36 م المصريون
أعلن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، رئاسته لنادي "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دوري القسم الثاني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، "أتشرف برئاسة نادى ليوا الإماراتي الدرجة الثانية مع بداية سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاح 2021 كل عام وانتم بخير".
وفي وقت سابق أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.
وكتبت عصام الحضرى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".
 

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