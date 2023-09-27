مفاجأة في تقرير أمين عمر عن مباراة الزمالك والمقالون

الأربعاء، 27-09-2023
11:31 ص
أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أمين عمر حكم مباراة الزمالك
ضد المقاولون
العرب، لم يتطرق في تقرير المباراة، إلى الوقوع في أي خطأ قانوني، يستوجب إعادة المباراة.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمين عمر أكد، صحة قراراته التي اتخذها خلال المباراة، بما فيها ركلة الجزاء الغير محتسبة لصالح الزمالك
، وهدف أحمد علاء لاعب المقاولون
العرب، أقر بصحته".
وأضاف أمير هشام: "الحكم الدولي خضع للتحقيق بعد استدعائه بسبب أحداث المباراة، وسيتم إبعاده عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك
لفترة، وقد تمتد لنهاية الموسم".