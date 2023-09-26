الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
توقيت مصر 19:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تخطى 40 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك

رد فعل صادم من أسما شريف منير على طلاق والدها

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وخاصة سائقي السيارات

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا

المصري الذي تزوج عجوز بريطانية : كانت تستخدمني فقط لإشباع رغباتها الجنسية

دولة خليجية تعلن حاجتها لوزير أو وزيرة للشباب بهذه الشروط

عادة خطيرة.. أضرار وضع زجاجة الماء بجوار السرير أثناء النوم

شاهد.. نجل رئيس دولة إسلامية يضرب حارق المصحف بعنف ووالده بتعليق صادم

إماراتي يطلب تطليق زوجته أمام المحكمة: "بتلعب كاراتية ودائمة الاعتداء عليّ"

سبب إنساني.. سر بكاء مدرب الزمالك بعد مباراة المقاولون

فضيحة بكل المقاييس.. ماذا فعل مخرج مباراة الزمالك والمقالون مع أمين عمر؟

IMG-20230926-WA0018
امين عمر
الثلاثاء، 26-09-2023 12:31 م



علق الإعلامي الرياضي، محمد سعيد، مذيع قناة الأهلي، على إذاعة صوت أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب اثناء مراجعة ال var. 
وكتب: "ما حدث من مخرج لقاء الزمالك والمقاولون العرب فضيحة بكل المقاييس وقد يستدعي تدخل IFAB ‏وإتحاد الكرة لايجب أن يسكت علي هذا الخطأ الكارثي لانه تم اختراق وتعليمات IFAB”. 
واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.
وجاء في البيان: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.

إقرأ ايضا

e7f9078a5e

سبب إنساني.. سر بكاء مدرب الزمالك بعد مباراة المقاولون

images (1)

رسالة تحذيرية مفاجئة من كولر لـ إمام عاشور

18-11

رسميًا.. عقوبات قاسية ضد الأهلي والزمالك

أخبار متعلقة

18-11

رسميًا.. عقوبات قاسية ضد الأهلي والزمالك

أحمد-سيد-زيزو-e1660685139571

مفاجأة.. زيزو ينشر صورة تكشف سبب هزيمة الزمالك من أرتا سولار

2023_8_6_15_10_26_38

"العزبة راحت".. مرتضى منصور خارج الزمالك 4 سنوات رسميًا

9-60

رسميًا.. تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز

IMG-20230911-WA0015

تمزيق صور مرتضى منصور داخل الزمالك وإزالة صورته من لوحة رؤساء النادي

images - 2023-04-17T022428.402

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك