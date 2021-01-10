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طبيب طائرة الزمالك يتابع حالة ثنائي الفريق

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الزمالك
 
الأحد، 10-01-2021 12:27 م أمير سعد
أكد أحمد سعودي طبيب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك أنه تابع حالة اللاعب مصطفى إبراهيم "دبشة" نجم الفريق الذي ابتعد مؤخرا بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح سعودي أن المسحة الأخيرة للاعب ظهرت سلبية و من المنتظر انتظامه في التدريبات خلال يومين.
وأضاف :أحمد عبد العال" درنكة" مصاب بالتهاب جانب العضلة الضامة و سيحصل على راحة يومين بعدها ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
يذكر أن الفريق قد حصل على راحة من التدريبات أمس السبت و سيعود لاستئناف تدريباته اليوم الأحد استعدادا للمباريات المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة بني سويف الجمعة المقبل بالدور الثاني من المجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز والتي يتصدرها الفريق
 

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