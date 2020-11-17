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إصابة 13 لاعبًا بالزمالك بفيروس كورونا

الزمالك
الزمالك
 
الثلاثاء، 17-11-2020 07:20 م المصريون

يشهد نادي الزمالك، حالة من الخوف والترقب بعد انتشار عدوى فيروس كورونا بين لاعبيه، والتي كانت آخرها إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بالفيروس، بعد أن أعلن اللاعب أن نتيجة التحاليل التى أجرها مؤخرا جاءت إيجابية .
وتسود حالة من القلق داخل فريق الكرة بالزمالك خوفا من تعرض المزيد من اللاعبين للإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن قبل عدة أيام تعرض حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للإصابة بكورونا أيضا وبات موقف محل شك بشأن المشاركة مع الفريق الأبيض أمام الأهلى فى نهائى إفريقيا المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة .
ولم يتوقف انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات داخل فريق كرة القدم أيضا ، وإنما تعرض فريق كرة الطائرة إلى 11 إصابة كورونا دفعة واحدة ، بعد ان أصيب محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الطائرة بالكورونا بجانب أحد الإداريين بالإضافة إلى 9 لاعبين .
ويفرض مجلس إدارة الزمالك إجراءات مشددة بشأن التعامل مع كورونا داخل أسوار النادي بميت عقبة تجنبا لانتشار الفيروس والذى بدأ فى العودة بقوة مرة أخرى .
 

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