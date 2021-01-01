صلاح يفاجئ الجماهير برسالة في بداية العام الجديد

الجمعة، 01-01-2021
01:50 م
أمير سعد
هنأ الدولي محمد
صلاح
، لاعب فريق ليفربول
الإنجليزي ومنتخب مصر، الجماهير ببداية السنة الميلادية الجديدة
2021.
وكتب محمد صلاح
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنة سعيدة جديدة".
يتربع محمد صلاح
على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بعدما أحرز 13 هدفا منذ انطلاق
الموسم.
كما يحتل فريق
ليفربول
المركز الأول في صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة بعد تعادله الأخير
أمام نظيره نيوكاسل يونايتد سلبيا دون أي أهداف.
https://twitter.com/MoSalah/status/1344952497052463111?s=20