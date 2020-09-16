«صلاح» يحتل هذه المرتبة من الأعلى أجرًا

احتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمكانه على رأس قائمة "فوربس" للاعبي كرة القدم الأعلى أجراً بعد أن جنى نحو 126 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، فيما جاء "غريمه" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.

ويحتل نجما باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي، المركزين الثالث والرابع على التوالي، فيما حاز مهاجم ليفربول، النجم المصري، محمد صلاح المركز الخامس، بحسب موقع "جول" الرياضي.

وضمت المراكز الأخرى، الفرنسي بول بوجبا، الفائز بكأس العالم، ومهاجم برشلونة أنطوان جريزمان، ومنبوذ ريال مدريد جاريث بيل، ومهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وحارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

أعلى 10 لاعبين أجورًا في قائمة "فوربس":

1- ليونيل ميسي 126 مليون دولار

2- كريستيانو رونالدو - 117 مليون دولار

3- نيمار - 96 مليون دولار

4- كيليان مبابي - 42 مليون دولار

5- محمد صلاح - 37 مليون دولار

6- بول بوجبا - 34 مليون دولار

7- أنطوان جريزمان - 33 مليون دولار

8- جاريث بيل - 29 مليون دولار

9- روبرت ليفاندوفسكي - 28 مليون دولار

10- ديفيد دي خيا - 27 مليون دولار.