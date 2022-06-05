الأحد 05 يونيو 2022
توقيت مصر 18:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضربوه حتى سقط.. وفاة لاعب كرة قدم عراقي شهير بطريقة بشعة

صفقة انتقال مجانية.. «ميرور» تفجر مفاجأة عن وعد قدمه صلاح لنادٍ عريق

فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا وعدم العثور عليه

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

ارتفع 11 قرشًا.. سعر الدولار واليورو والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

ADS
 

صفقة انتقال مجانية.. «ميرور» تفجر مفاجأة عن وعد قدمه صلاح لنادٍ عريق

1756357_0
صلاح
Native
Teads
الأحد، 05-06-2022 02:46 م
تزداد الإشاعات والتكهنات بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع اقتراب انتهاء عقده مع ناديه ليفربول وعدم توصله إلى أي اتفاق لتمديده حتى الآن.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يضع المصري قلما على عقد جديد حتى الآن.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح، قدم وعدا بالانتقال إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل، في صفقة انتقال مجانية.
وذكرت الصحيفة، أن نادي برشلونة المتسلح بصفقة حقوق بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني مع منصة البث الصوتي "سوبتيفاي"، أبلغ بدوره النجم المصري بأن بإمكانه الانضمام للفريق الكتالوني في الصيف المقبل.
وأضاف التقرير أيضا أن عامل الانتقال إلى برشلونة يبدو هو السبب الرئيسي وراء "مماطلة" صلاح في الاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول، في الوقت الذي يصر فيه المصري على أنه ملتزم بالبقاء مع ليفربول لفترة طويلة.
وكان صلاح، أعلن قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد، أنه سيبقى في ليفربول حتى نهاية عقده في الصيف المقبل على أقل تقدير.
 

إقرأ ايضا

9014901_1654421266

ضربوه حتى سقط.. وفاة لاعب كرة قدم عراقي شهير بطريقة بشعة

1784925_0

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

20220531164750810

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

أخبار متعلقة

Fh57R

فيديو يكشف رد فعل صلاح عقب الهزيمة من ريال مدريد

138-105834-time-liverpool-real-madrid-champions-league-final_700x400

جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

image

«ماني» يودع ليفربول بعد نهائي أبطال أوروبا اليوم ويرحل لنادٍ كبير

medium_2022-05-24-3e909d2448

محمد صلاح يرد على بنزيما: لو كنت مكاني لقولت نفس الكلام

cdn4.premiumread

ماني يهاجم صلاح: عليه أن يتحدث عن نفسه فقط

image

حالة واحدة لإقامة مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشيستر سيتي لحسم الدوري