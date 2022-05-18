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حالة واحدة لإقامة مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشيستر سيتي لحسم الدوري

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الأربعاء، 18-05-2022 12:01 م


أبقى ليفربول على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة الـ37 قبل الأخيرة للمسابقة.
وبهذا الفوز أصبحت الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، هي جولة الحسم، والتي تجمع مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد، وليفربول مع ولفرهامبتون بالجولة 37 من البريميرليج.
ليفربول رصيده الحالي هو 89 نقطة، فارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.
وفاز مانشستر سيتي عام 2019 بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة أيضا عن ليفربول، بعدما حصد رفاق جوارديولا 98 نقطة حين ذاك.
حالات فوز مانشستر سيتي بالدوري وحالات فوز ليفربول.

حالات فوز مانشستر سيتي بالدوري.

فوز السيتي بأخر مباراة تجلعه يفوز دون النظر إلى مباراة ليفربول.

تعادل السيتي وتعادل ليفربول.

خسارة السيتي وخسارة ليفربول.

تعادل السيتي وخسارة ليفربول.

حالات فوز ليفربول بالدوري.

خسارة السيتي وفوز ليفربول تمنحه اللقب.

تعادل السيتي وفوز ليفربول.

خسارة السيتي وتعادل ليفربول بشرط خسارة السيتي بأكثر من ستة أهداف.

ويتفوق مانشستر سيتي أيضا على ليفربول بفارق الأهداف، لذا نرى أن مانشستر سيتي هو الأقرب للتويج، ولكن كل الأشياء مازالت في الملعب.

وتوجد حالة وحيدة سيلعب بها مباراة فاصلة وهي هزيمة مانشستر سيتي بستة أهداف وتعادل ليفربول بخمسة أهداف لكل فريق، في هذة اللحظة سيتعادل الفريقين في عدد الأهداف والنقاط.
 

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