بعد أزمته مع صلاح .. كلوب يعلنها صريحة: لا أريد هؤلاء اللاعبين في ليفربول

الأحد، 07-03-2021
08:20 ص
أحمد عادل شعبان
أطلق يورجن كلوب
- المدير الفني لفريق ليفربول
الإنجليزي - تصريحات نارية عقب مباراة تشيلسي التي خرج فيها النجم المصر
ي محمد صلاح
غاضبا وسط تلميحات من وكيله رامي عباس بالرحيل.
وقال كلوب
في تصريحات نارية: مُلاك النادي يريدون من إصلاح
كل شيء وأنا أريد ذلك.
وأضاف: لدينا الكثير من اللاعبين الذين لديهم ولاء للنادي .. ولن يتركونا حاليا.
وأردف: قلتها منذ مدة وأكررها: أي لاعب يريد ترك الفريق لأننا لن نتأهل لدوري أبطال أوروبا لا أريده في الفريق .. الأمر ليس شخصيا لكن هذا هو الحال لدينا.