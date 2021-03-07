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بعد أزمته مع صلاح .. كلوب يعلنها صريحة: لا أريد هؤلاء اللاعبين في ليفربول

كلوب وصلاح
بعد أزمته مع صلاح .. كلوب يعلنها صريحة: لا أريد هؤلاء اللاعبين في ليفربول
 
الأحد، 07-03-2021 08:20 ص أحمد عادل شعبان
أطلق يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - تصريحات نارية عقب مباراة تشيلسي التي خرج فيها النجم المصري محمد صلاح غاضبا وسط تلميحات من وكيله رامي عباس بالرحيل.

وقال كلوب في تصريحات نارية: مُلاك النادي يريدون من إصلاح كل شيء وأنا أريد ذلك.

وأضاف: لدينا الكثير من اللاعبين الذين لديهم ولاء للنادي .. ولن يتركونا حاليا.

وأردف: قلتها منذ مدة وأكررها: أي لاعب يريد ترك الفريق لأننا لن نتأهل لدوري أبطال أوروبا لا أريده في الفريق .. الأمر ليس شخصيا لكن هذا هو الحال لدينا.
 

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