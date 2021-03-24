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صحفي بريطاني مقرب من ليفربول يكشف أسرار الخلاف بين صلاح وكلوب

كلوب وصلاح
صحفي بريطاني مقرب من ليفربول يكشف أسرار الخلاف بين صلاح وكلوب
 
الأربعاء، 24-03-2021 08:06 ص أحمد عادل شعبان
أكد جيمس بيرس - الصحفي البريطاني المقرب من نادي ليفربول - عدم وجود خلافات كبرى بين النجم المصري محمد صلاح و مدربه يورجن كلوب باستثناء أمر واحد فقط لا يصل لحد الخلاف وإنما مجرد اختلاف بسيط.

وقال "بيرس: المشكلة أن صلاح يريد المشاركة في الأولمبياد مع منتخب مصر ، وهذا سيؤثر على ليفربول لذلك كلوب منزعج من الأمر ينبغي أن يحسما الأمر سويا حتى لا يتأثر ليفربول.

وأضاف: صلاح ليس غاضبا من استبدال كلوب له في بعض المباريات الأخيرة ، وأقولها بوضوح مهما حدس لا مساس بيورجن كلوب من ليفربول وأيضا صلاح من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مذهل وأعتقد أنه لن يرحل عن الفريق.
 

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