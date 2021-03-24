صحفي بريطاني مقرب من ليفربول يكشف أسرار الخلاف بين صلاح وكلوب

الأربعاء، 24-03-2021
08:06 ص
أحمد عادل شعبان
أكد جيمس بيرس - الصحفي البريطاني المقرب من نادي ليفربول
- عدم وجود خلافات كبرى بين النجم المصري محمد صلاح
و مدربه يورجن كلوب
باستثناء أمر واحد فقط لا يصل لحد الخلاف وإنما مجرد اختلاف بسيط.
وقال "بيرس: المشكلة أن صلاح
يريد المشاركة في الأولمبياد مع منتخب مصر ، وهذا سيؤثر على ليفربول
لذلك كلوب
منزعج من الأمر ينبغي أن يحسما الأمر سويا حتى لا يتأثر ليفربول
.
وأضاف: صلاح
ليس غاضبا من استبدال كلوب
له في بعض المباريات الأخيرة ، وأقولها بوضوح مهما حدس لا مساس بيورجن كلوب
من ليفربول
وأيضا صلاح
من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مذهل وأعتقد أنه لن يرحل عن الفريق.