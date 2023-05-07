شوبير يكشف مفاجأة عن سر خلافات ورحيل حسام حسن عن المصري





كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رحيل حسام حسن عن تولي القيادة الفنية لفريق المصري بعد العديد من الخلافات مع الإدارة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "بعد قرار اتحاد الكرة بتغريم حسام حسن 100 ألف جنيه، كان يرغب في تحمل إدارة المصري لهذه الغرامة ولكن إدارة الفريق رفضت".

وأضاف "حسام حسن دخل في أزمة مع عبد الرحيم دغموم، كما طلب تواجد مروان حمدي مع الناشئين، وهو ما رفضه المجلس".

وتابع "كانت هناك خلافات بين إدارة المصري وحسام حسن بشأن الفندق الذي سوف يقيم به الفريق، حيث كان يرغب في اختيار فندق بقيمة مالية مرتفعة".

واختتم "الثقة كانت غائبة بين حسام حسن وإدارة فريق المصري وكان هناك انقسام في الشارع، ولذلك فإن فرص عمل حسام حسن من جديد مع مجلس كامل أبو علي صعبة للغاية".