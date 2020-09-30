"شوبير":"مدرب الأهلى الجديد مفاجأة للجميع"

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الأهلى يفكر فى التعاقد مع مدرب أفريقى لتدريب الفريق، خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفنى الحالى، الذى سيرحل عقب مباراة الترسانة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لكأس مصر.

وأوضح "شوبير" خلال برنامج "ملعب أون"، الأهلي يفكر في مدرب أفريقي لخلافة فايلر متوقعًا أن يكون هذا المدرب هو موسيماني مدرب صن داونز الجنوب أفريقي.

وواصل دخول موسيماني، مدرب ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في حسابات النادي الأهلي بقوة خلال الفترة الحالية نظرا لخبراته الإفريقية .

في السياق ذاته كشفت تقرير صحفي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، استقال من منصبه ويقترب من تدريب أحد الأندية الكبرى في شمال إفريقيا.

ووفقًا لصحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية، فإن موسيماني استقال من تدريب صن داونز، ومن المحتمل أن تكون وجهته المقبلة، نحو شمال إفريقيا لتولي المهمة الفنية لفريق الأهلي أو منافسه في دوري أبطال أفريقيا، الوداد البيضاوي المغربي.



وأوضحت الصحيفة، أن المدرب الذي فاز بلقب الدوري الخامس مع صنداونز الشهر الماضي، سيتولى مهمة فريقه الجديد، بمجرد أن يكون متاحًا .

